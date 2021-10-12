Председатель горсовета встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области

После приема граждан председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова обсудила ряд вопросов, посвященных системе образования, с уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области Натальей Михайловой и начальником управления образования и молодежной политики Ольгой Гильденковой.

В частности, одной из тем стало соблюдение техники безопасности в образовательных учреждениях. Спикер горсовета предложила в формате конференц-связи провести в школах областного центра семинары, посвященные оказанию первой медицинской помощи. Виктория Макарова, возглавляющая Смоленскую областную детскую клиническую больницу, выразила готовность организовать участие врачей в этих семинарах. Подобный пилотный проект ранее уже проходил в нескольких учебных заведениях.

Также был поднят вопрос создания доступной среды в школах Смоленска.

«Мы предложили провести мониторинг городских школ, чтобы понимать, какие условия предоставлены детям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы иметь представление, во всех ли образовательных учреждениях созданы необходимые условия, или где-то есть те или иные проблемы. Права детей на получение образования не должны быть ущемлены», - подчеркнула Виктория Макарова.

Напомним, ранее на комиссии по социальной сфере депутаты горсовета предложили провести анализ состояния зданий детских садов, прилегающих к ним территорий и игровых площадок. На этом же заседании речь шла об уровне антитеррористической защищенности смоленских детских садов, их оснащенности системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Нацгвардии, системами видеонаблюдения, ручными металлодетекторами.