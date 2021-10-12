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Общество12 октября 2021 15:09

Смоленский завод «Кристалл» готовит две группы огранщиков алмазов

Сотрудники, уже прошедшие обучение, приступили к работе на предприятии
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский завод «Кристалл» готовит две группы органщиков алмазов. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленский завод «Кристалл» готовит две группы органщиков алмазов. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В начале октября смоленский завод «Кристалл» выпустил первую за два года группу по специальности «огранщик алмазов в бриллианты». Учебный центр завода возобновил свою деятельность весной – до этого набор учеников приостановили из-за пандемии, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. После полугодового курса обучения и сдачи экзаменов новые сотрудники приступили к работе на предприятии. На данный момент здесь готовят еще две группы огранщиков, а в планах – до конца 2021 года набрать еще несколько групп учеников для прохождения профессионального обучения.

Глава региона также отметил, что с начала этого года мощности завода загружены в полном объеме. Более того, являясь ведущим заводом единого ограночного комплекса алмазодобывающей компании АЛРОСА, «Кристалл» нацелен в ближайшем будущем на техническое перевооружение производства и усовершенствование технологий обработки алмазов.

Ранее «КП» писала, что команда Смоленской области заняла второе место в рейтинге программы «Системное управление регионом». Команда Смоленской области заняла второе место в рейтинге программы «Системное управление регионом».