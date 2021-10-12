128 жилых домов в Монастырщинском районе газифицируют по поручению губернатора Алексея Островского. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Алексея Островского специалисты АО «Газпром газораспределение Смоленск» произвели газификацию деревни Досугово Монастырщинского района.

Здесь построили межпоселковый газопровод высокого давления длиной 5,5 км, а также уличные газораспределительные сети протяженностью 6,9 км. На их строительство из бюджетов всех уровней выделили 17,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Объекты ввели в эксплуатацию в начале октября. На данный момент 15 домовладений местных жителей уже подключены к газу. Всего планируется газифицировать 128 жилых домов.

В настоящее время на территории региона остаются не газифицированными два муниципальных образования – Велижский и Угранский районы. Газификация осуществляется по Программе развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период с 2021- 2025 годы, инвестируемой ПАО «Газпром». Сумма инвестиций превысит 7,3 млрд. рублей, что в 5,1 раза больше объемов финансирования аналогичной Программы на 2016-2020 годы.

Ранее «КП» писала, что смоленский завод «Кристалл» готовит две группы огранщиков алмазов. Сотрудники, уже прошедшие обучение, приступили к работе на предприятии.