Ограничения на проведение массовых мероприятий ввели в Смоленской области из-за COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 октября из-за сохранения роста заболеваемости и неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории региона, а также новых рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области, внесены изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

В первую очередь они коснулись проведения массовых мероприятий. В частности, смолянам необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 (в электронном или печатном виде) либо справки из медучреждения о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев.

При наличии документа о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса необходимо в электронном или печатном виде предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат проведенного не позднее чем за три календарных дня до начала указанных мероприятий ПЦР-теста.

Эти требования также касаются посещения театров и кинотеатров, концертных или выставочных залов, домов (дворцов) культуры.

Дети до 18 лет допускаются на мероприятия при наличии справки об отсутствии коронавируса. Анализ должен быть проведён не позднее чем за три календарных дня до даты предъявления.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

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