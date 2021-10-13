Водитель и пассажир Lada Kalina пострадали в массовом ДТП в Починковском районе. Фото: паблик «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Жесткая авария с участием трёх автомобилей произошла около 15:35 12 октября. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, недалеко от деревни Прудки столкнулись Lada Kalina, Ford Focus и «ВАЗ-2115».

Как сообщают очевидцы, в результате ДТП водитель «ВАЗа», водитель и пассажирка «Лады» получили травмы. Девушку зажало в машине.

Водитель и пассажир Lada Kalina пострадали в массовом ДТП в Починковском районе. Фото: паблик «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

На месте происшествия работали спасатели, ДПС и медики скорой. Пострадавшим оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.

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