Дождь и похолодание ожидаются в Смоленской области 13 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 13 октября, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Ветер подует южный, юго-западный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.

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