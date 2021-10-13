Дождь и похолодание ожидаются в Смоленской области 13 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 13 октября, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Ветер подует южный, юго-западный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.
В Смоленске: +8°C…+10°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
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