В Смоленске Mazda и Skoda столкнулись на Московском шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла около 8:40 13 октября. На Московском шоссе столкнулись легковушки Mazda и Skoda.

На место ДТП выехали автоцистерна 3 ПСЧ и 4 человека личного состава. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии никто не пострадал.

Ранее водитель и пассажир Lada Kalina пострадали в массовом ДТП в Починковском районе. Недалеко от деревни Прудки столкнулись сразу три автомобиля.