СКР по Смоленской области проверит информацию о наезде нетрезвого водителя «ВАЗа» на сотрудника ДПС. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Авария произошла 12 октября в районе поселка Стодолище Починковского района. По словам очевидцев, на автодороге Р-120 около 18:00 столкнулись две легковушки.

Позже 32-летний водитель «ВАЗа» объехал место ДТП по обочине, где в это время стояли три сотрудника ДПС. Правонарушитель сбил одного из сотрудников полиции, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. Но, проехав около 1 км, не справился с управлением и съехал в кювет. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, полицейский и 32-летний правонарушитель госпитализированы в медучреждение Смоленска. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что водитель и пассажир Lada Kalina пострадали в массовом ДТП в Починковском районе. Недалеко от деревни Прудки столкнулись сразу три автомобиля.