В Гагаринском районе трое мужчин убили собутыльника отвёрткой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 42-летнего жителя Гагаринского района. Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни Мишино.

Позже было установлено, что в ночь с 6 на 7 октября прошлого года компания местных жителей около магазина в деревне Никольское Гагаринского района распивала спиртные напитки. Между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого трое злоумышленников избили потерпевшего. После этого в бессознательном состоянии вывезли его на автомобиле в соседнюю деревню, где один из обвиняемых несколько раз ударил пострадавшего отвёрткой в грудь. Затем злоумышленники закопали тело в лесу, чтобы скрыть преступление.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что СКР по Смоленской области проверит информацию о наезде нетрезвого водителя «ВАЗа» на сотрудника ДПС. Мужчина сбил полицейского и попытался скрыться с места преступления.