Два пешехода погибли под колёсами фур на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в половине второго ночи в пятницу, 22 октября, на 433 километре трассы в Краснинском районе большегруз DAF с полуприцепом сбил 37-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. За рулем фуры находился 60-летний водитель.

Второе смертельное ДТП случилось в субботу, 23 октября, на 414 километре «М-1» в Смоленском районе. 37-летний водитель на «Мерседес Актрос» не успел вовремя затормозить и наехал на пешехода, личность которого еще не установлена

Ранее «КП» писала, что гараж сгорел ранним утром в Смоленске. Причина возгорания устанавливается.