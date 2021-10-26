В Смоленской области образовательные учреждения уходят на каникулы из-за COVID-19. Фото: Иван ВИСЛОВ

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Смоленской области остаётся крайне напряженной. В ходе экстренного совещания членов администрации региона, принято решение о введении с 28 октября дополнительных ограничительных мер, призванных сократить распространение коронавируса.

Согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности», с 28.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) устанавливаются каникулы для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют органы исполнительной власти Смоленской области и органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования следует обеспечить работу дежурных групп 28.10.2021 и 29.10.2021. Аналогичные меры рекомендовано принять и руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ввели нерабочие дни из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В администрации региона прошло экстренное совещание, в ходе которого обсуждалось введение дополнительных ограничений.