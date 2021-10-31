Поиски 63-летнего мужчины объявили в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

30 октября начались поиски Александра Бартенева. В ПСО «Сальвар» сообщили, что 26 октября мужчина вышел на прогулку из деревни Асаково, городской округ Одинцово Московской области и не вернулся.

Предположительно, может находиться на территории Смоленской области.

Известно, что Александр ростом 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые, есть усы и щетина. Невнятная речь. Последний раз был одет в чёрную куртку, джинсы, серые кроссовки и чёрную шапку.

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Добровольцы и близкие Александра просят сообщить любую известную информацию по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-996-954-28-98, 102.

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