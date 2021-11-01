В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Фото: Василий Вахрин

1 ноября в Смоленской области будет переменная облачность. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, осадков на территории региона не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +9°C…+11°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.

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