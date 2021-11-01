В Смоленске в подземном переходе на площади Победы откроют выставку. Фото: пресс-служба СмолГу.

Выставку, посвящённую Смоленскому государственному университету, откроют в подземном переходе на площади Победы 7 ноября. В пресс-службе учреждения рассказали, что выставка будет приурочена ко дню рождения вуза, которому в воскресенье исполнится 103 года.

В преддверии открытия студенты СмолГУ под руководством ректора Михаила Артеменкова привели подземку в порядок: стёрли надписи со стен, очистили место от мусора.

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