Более 3,5 миллиардов рублей выделили на ремонт дорог в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Алексей Островский подвёл промежуточные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Глава региона доложил, что общий объем финансирования мероприятий нацпроекта в Смоленской области в 2021 году составит 3 миллиарда 620 миллионов рублей, из них федеральный бюджет – 247 млн рублей, и остальные средства – областного бюджета. За счет этих средств планируется отремонтировать 41 объект, общей протяженностью 252 км, в том числе, в Смоленске 13 объектов и 28 объектов региональных автодорог.

На 10 ноября общий объем укладки верхнего слоя асфальта составляет 80%, а кассовое исполнение по федеральному бюджету – 82%, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На оставшихся участках дорог в областном центре и региональной сети укладка асфальта будет завершена в установленные сроки.

Кроме того, глава региона сообщил, что за счет средств, выделенных Смоленской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 200 миллионов рублей, приведены в порядок автодороги общего пользования местного значения протяженностью 19,5 километров.

Кассовое освоение на данный момент составляет 99%. До конца ноября остаток средств будет освоен в полном объеме. Также в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» региону были предоставлены субсидии в размере 10 млн рублей. Их направили на реконструкцию автомобильной дороги в Починковском районе. Объект уже сдан в эксплуатацию.

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