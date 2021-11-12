Смоленская область заняла 7 место в стране по результатам оценки управления качеством образования.
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В администрации региона прошло совещание, в рамках которого обсуждалась степень сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством образования в Смоленской области.
Губернатор Алексей Островский уделил особое внимание реализации целей нацпроекта «Образование», при достижении которых Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Министерство просвещения ежегодно проводит мониторинг оценки механизмов управления качеством образования в субъектах РФ. Независимые эксперты анализируют два показателя: управление качеством образовательных результатов и управление качеством образовательной деятельности.
По результатам оценки в 2021 году Смоленская область заняла 7 место в стране, при том, что в прошлом году регион был на 18-19 месте. Это значительный шаг вперед, отметили в пресс-службе областной администрации. Сейчас область находится в зоне, соответствующей высокому уровню управления качеством образования, а годом ранее – среднему.
Особенно высоко федеральные эксперты оценили эффективность управления региональных систем поддержки школ с низкими результатами обучения, эффективности руководителей всех образовательных организаций, обеспечения профессионального развития педагогов, организации воспитания обучающихся и качества дошкольного образования.
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