В Смоленской области число госпитализаций с коронавирусом сократилось на 10%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации региона обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. Благодаря действующим с конца октября ограничительным мероприятиям, введенным на основании рекомендаций Роспотребнадзора, эпидситуация отчасти стабилизировалась, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Ежедневно темп прироста инфицированных снижается на 5-7%, за сутки число заболевших составляет 560-580 человек. За последние 10 дней количество госпитализаций уменьшилось почти на 10%.

За время пандемии погибли 2083 жителя региона. Более 90% жертв коронавируса – непривитые. В основном, это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания. Самый высокий процент заболеваемости наблюдается в возрастной группе 65+.

В настоящее время в на базе 22-х медучреждений области развернуто 2 427 коек, из них кислородом обеспечено более 63% койко-мест. Свободно 26% коечного фонда. Расход кислорода составляет 20 тонн в сутки – двумя неделями ранее потребность достигала 30 тонн.

Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1,7 тысячи жителей региона, в том числе, 100 человек – в отделениях реанимации.

– Абсолютное большинство тех, кто болеет и попадает в стационары, как и ранее, составляют невакцинированные смоляне. А потому прошу тех, кто еще не привился по каким-либо причинам, сделать свой выбор в пользу вакцинации. Сегодня это единственный способ обезопасить себя и своих родных, – написал глава региона.

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