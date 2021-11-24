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Общество24 ноября 2021 5:10

В Дорогобужском районе прокуратура обязала администрацию провести ремонт в доме

Жилье маневренного фонда, в котором проживала семья из трёх человек, находилось в неудовлетворительном состоянии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Дорогобужском районе прокуратура обязала администрацию провести ремонт в доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В Дорогобужском районе прокуратура обязала администрацию провести ремонт в доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Сотрудники прокуратуры обязали администрацию Дорогобужского района провести ремонт в жилом помещении маневренного фонда и принять меры к переселению из аварийного дома семьи местной жительницы.

Женщина является нанимателем жилого помещения в доме, который в 2018 году признан аварийным и подлежащим реконструкции.

Кроме того, администрация не предоставила семье, состоящей из трёх человек, благоустроенную квартиру, потому что имеющееся в распоряжении органа местного самоуправления свободное жилье маневренного фона находилось в неудовлетворительном состоянии.

– По фаткту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы местной администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

В квартире провели косметический ремонт, с семьей местной жительницы заключили договор найма. В настоящее время семья женщины проживает в отремонтированном жилом помещении маневренного фонда.

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