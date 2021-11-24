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Общество24 ноября 2021 5:59

Мокрый снег и заморозки ожидаются в Смоленской области 24 ноября

На отдельных участках дорог возможна гололедица
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мокрый снег и заморозки ожидаются в Смоленской области 24 ноября.

Мокрый снег и заморозки ожидаются в Смоленской области 24 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 24 ноября, смолян ждёт похолодание. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе будет облачно, днём небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными. Ветер подует южный, юго-западный, 7-12 м/c, днем местами порывы до 15 м/c.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.

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