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Происшествия24 ноября 2021 7:47

Автомобиль Kia загорелся вечером в Сафонове

Машина значительно повреждена, в результате происшествия никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Kia загорелся вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Kia загорелся вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 23 ноября жительница Сафонова собиралась отправиться по делам на своей машине. Однако когда она повернула ключ зажигания, из-под панели приборов в салон автомобиля повалил дым, произошло возгорание. Женщина заглушила мотор и побежала в квартиру за водой. По пути она вызвала на помощь пожарных.

Владельцы припаркованных рядом автомобилей успели отогнать их на безопасное расстояние. Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро потушили разгорающееся пламя.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в результате возгорания Kia Sephia значительно повреждена, но полностью не уничтожена. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается, вероятнее всего ей стал аварийный режим работы электрики транспортного средства.

Ранее «КП» писала, что в Сафоновском районе 36-летний мужчина погиб в ДТП с фурой. Смолянин вышел из припаркованной на обочине машины и оказался под колёсами большегруза.