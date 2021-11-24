Автомобиль Kia загорелся вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 23 ноября жительница Сафонова собиралась отправиться по делам на своей машине. Однако когда она повернула ключ зажигания, из-под панели приборов в салон автомобиля повалил дым, произошло возгорание. Женщина заглушила мотор и побежала в квартиру за водой. По пути она вызвала на помощь пожарных.

Владельцы припаркованных рядом автомобилей успели отогнать их на безопасное расстояние. Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро потушили разгорающееся пламя.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в результате возгорания Kia Sephia значительно повреждена, но полностью не уничтожена. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается, вероятнее всего ей стал аварийный режим работы электрики транспортного средства.

Ранее «КП» писала, что в Сафоновском районе 36-летний мужчина погиб в ДТП с фурой. Смолянин вышел из припаркованной на обочине машины и оказался под колёсами большегруза.