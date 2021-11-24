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Общество24 ноября 2021 9:20

В Смоленске на улице Николаева установят новые торговые ряды

На территории возле «Центрума» уже демонтировали старые конструкции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Николаева установят новые торговые ряды. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске на улице Николаева установят новые торговые ряды. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Администрация Ленинского района провела демонтаж старых конструкций в районе дома №16, недалеко от «Центрума», а специалисты «Зеленстроя» выполнили на этом участке кронирование деревьев.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 26 ноября здесь планируют приступить к установке новых торговых рядов. Работа осуществляется в рамках поручений губернатора Алексея Островского, данных в ходе совместных с главой Смоленска Андреем Борисовым рабочих поездок по городу.

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