В Рославле угонщик отечественной легковушки попал в ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В полицию обратился житель Рославля с заявлением об угоне его автомобиля отечественного производства.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Мужчина рассказал полицейским, что вечером припарковал авто во дворе возле своего дома, при этом машина была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Утром смолянин обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции осмотрели дворы на соседних улицах и обнаружили поврежденный автомобиль в 800 метрах от места угона.

Личность подозреваемого установили, им оказался неработающий, ранее судимый 24-летний знакомый потерпевшего. Он пояснил, что между ним и заявителем произошел конфликт, и он решил угнать у него машину, чтобы таким образом отомстить, но не справился с управлением и попал в ДТП.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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