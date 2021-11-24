В Смоленской области полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшим 6-летним ребёнком. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир, произошла в 18:50 28 августа на 34-м километре «Смоленск – Вязьма – Зубцов» в Кардымовском районе.

19-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, в котором находился 6-летний пассажир.

По информации УМВД по Смоленской области, мальчик получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Возможных свидетелей и очевидцев ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8-951-708-33-76.

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