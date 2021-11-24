Руководитель кардымовской организации предстанет перед судом после смерти сотрудника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении председателя потребительского общества «Кардымовский пищевик» возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

10 августа водитель организации по распоряжению руководителя проводил ремонт закреплённого за ним автомобиля. В ходе ремонта машина покатилась, и работник оказался зажат между ней и дверными воротами. От полученных травм спустя две недели потерпевший скончался в медучреждении.

– Следствием установлено, что в связи с происшедшим руководителем общества были допущены нарушения требований охраны труда, то есть не было разработано положение о системе управления охраной труда в организации, водитель не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, не ознакомлен с инструкцией по охране труда, не проинформирован об условиях труда и риске повреждения здоровья на рабочем месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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