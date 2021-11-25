Экс-директор смоленского филиала оператора мобильной связи Игорь Драль ушёл из жизни. Фото: ПСО «Сальвар».

24 ноября стало известно о безвременной кончине экс-директора филиала МТС в Смоленске Игоря Драля. Причина его смерти не уточняется.

Игорь Степанович возглавил филиал в 2012 году, отдал профессии около 10 лет и ожидал назначения в Москве. Однако его жизнь трагически оборвалась 20 ноября, об этом сообщили смоленские поисковики.

– Игорь Драль – образец человеческого достоинства и мудрости, он обладал высоким профессионализмом, активной жизненной позицией, преданностью к своему делу, – написали волонтеры ПСО «Сальвар», выражая соболезнования родным и близким погибшего.

Мужчина ушёл из жизни в возрасте 50 лет.

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