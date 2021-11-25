В Краснинском районе задержали грузовик с нелегальными сигаретами на 10 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

В Смоленской области сотрудники таможни остановили автомобиль с грузом. Согласно представленным водителем документам в автоцистерне перевозили техническое масло, используемое в производстве смазочных материалов.

Отправителем товара являлась фирма, зарегистрированная в Минске, получателем – московская фирма, а местом разгрузки указан город Новомосковск, Тульской области.

Досмотр автомобиля показал, что четыре отсека бочки автоцистерны, общим объёмом 30 кубических метров, полностью заполнены сигаретами белорусского производства, как блоками, так и в коробках. Всего таможенники нашли 270 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и сопроводительных документов. По предварительной оценке их стоимость составляет более 10 миллионов рублей.

– В отношении данной партии товаров решение будет принято после проведения всего комплекса необходимых проверочных мероприятий в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.

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