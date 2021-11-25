В Смоленске водитель осуждён за попытку дать взятку сотруднику полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В августе пересекающего границу Смоленского района водителя и его пассажиров задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина был доставлен в кабинет для выяснения обстоятельств доставления иностранных граждан на территорию России.

Водитель, осознавая, что незаконное пересечение границы пассажирами, которых он перевозил на своем автомобиле, влечет ответственность, и в целях ее избежания решил дать взятку сотруднику полиции, чтобы тот не проводил проверку лиц, не имеющих временной регистрации.

Для этого подсудимый предложил полицейскому 14 тысяч рублей. Оперуполномоченный предупредил, что передача ему денег будет считаться уголовно-наказуемым преступлением – взяткой, но мужчина все равно передал деньги сотруднику, положив их на стол.

Полицейский отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Смоленскому району.

В суде водитель свою вину полностью признал.

– Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие у подсудимого на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, – сообщили в пресс-службе Заднепровского районного суда.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 70 тысяч рублей.

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