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Общество25 ноября 2021 6:11

Капитальный ремонт продолжается в гагаринской стоматологической поликлинике

Работы выполняются в рамках региональной программы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Капитальный ремонт продолжается в гагаринской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

Капитальный ремонт продолжается в гагаринской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается капитальный ремонт в стоматологической поликлинике ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ».

На данный момент в учреждении меняют окна, пол, обновляют потолки, электропроводку и сантехнику, рассказали в профильном департаменте.

Кроме того, выделены дополнительные средства на закупку оборудования - пяти стоматологических установок, рентген-аппарата и стоматологического ортопантомографа.

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