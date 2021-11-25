Капитальный ремонт продолжается в гагаринской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается капитальный ремонт в стоматологической поликлинике ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ».

На данный момент в учреждении меняют окна, пол, обновляют потолки, электропроводку и сантехнику, рассказали в профильном департаменте.

Кроме того, выделены дополнительные средства на закупку оборудования - пяти стоматологических установок, рентген-аппарата и стоматологического ортопантомографа.

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