Смоленские фруктовые соки и морс будут продавать в США. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Вот уже на протяжении 11 лет компания «Крал-консерв», расположенная в Вяземском районе, занимается производством фруктовых соков и нектаров. Сейчас экспортные поставки осуществляются в 15 стран. В их числе – Германия, Венгрия, страны Прибалтики, Греция, Израиль, Австралия, США, Пуэрто-Рико.

Администрация Смоленской области совместно с региональным Центром поддержки экспорта оказывают предприятию всестороннюю помощь по расширению географии продаж. Сейчас на очереди – выход на рынки Канады и Румынии, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В феврале «Крал-консерв» примет участие в престижной международной выставке GULFOOD в Дубае, где рассчитывает найти деловых партнеров в странах Персидского залива.

Компания расширяет не только экспортный список стран, но и свое присутствие в них. Например, летом 2021 года «Крал-консерв» прошел дегустационный отбор в одну из крупнейших сетей США «Dollar Tree», в которую входят около 14 тысяч магазинов в 48 штатах. Для продажи американцы выбрали морс и гранатовый сок, произведенные на Смоленщине. Первый заказ компания получила на 750 тысяч бутылок. В ближайшее время готовая продукция отправится в Нью-Йорк. До конца 2022 года предприятие планирует выйти на объем продаж до 1 миллиона бутылок ежемесячно.

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