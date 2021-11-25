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Общество25 ноября 2021 7:13

В Демидовской ЦРБ завершили ремонт систем горячего и холодного водоснабжения

Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Демидовской ЦРБ завершили ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Демидовской ЦРБ завершили ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Демидовской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт систем водоснабжения.

Работы проводились в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассказали в региональном депздраве. Благодаря проделанной работе в медучреждении решилась проблема качественного водоснабжения, соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы.

Аналогичные работы были проведены и в смоленской поликлинике №2.

Ранее «КП» писала, что капитальный ремонт продолжается в гагаринской стоматологической поликлинике. Работы также выполняются в рамках региональной программы.