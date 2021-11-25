Следком проверит информацию о ненадлежащем воспитании двух детей в Смоленской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 ноября на сайте одного из федеральных СМИ появилась публикация о женщине из Вяземского района, которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малолетних сыновей, кроме того, в присутствии детей злоупотребляла алкоголем, оставляла их одних без присмотра на длительное время.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка.

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