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Общество25 ноября 2021 11:52

Следком проверит информацию о ненадлежащем воспитании двух детей в Смоленской области

Женщина оставляла мальчиков одних на длительное время и злоупотребляла спиртными напитками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Следком проверит информацию о ненадлежащем воспитании двух детей в Смоленской области.

Следком проверит информацию о ненадлежащем воспитании двух детей в Смоленской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 ноября на сайте одного из федеральных СМИ появилась публикация о женщине из Вяземского района, которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малолетних сыновей, кроме того, в присутствии детей злоупотребляла алкоголем, оставляла их одних без присмотра на длительное время.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка.

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