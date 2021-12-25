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Происшествия25 декабря 2021 7:27

Жесткое ДТП с машиной Росгвардии произошло в Смоленске

Водителя «Лады» госпитализировали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жесткое ДТП с машиной Росгвардии произошло в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жесткое ДТП с машиной Росгвардии произошло в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Авария произошла утром 25 декабря в Заднепровском районе. По словам очевидцев, рядом с отделом полиции №2 столкнулись Mercedes и Lada.

Легковушки получили серьезные технические повреждения. Водитель «Лады» пострадал, его госпитализировали в медучреждение.

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