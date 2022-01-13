Смоляне смогут следить за уборкой снега с помощью интерактивной карты. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Жители Смоленска смогут следить за уборкой снега в режиме реального времени. Об этом сообщили на межведомственном оперативном штабе по уборке улично-дорожной и пешеходной сети города.

Передвижение коммунальной техники можно отслеживать по интерактивной карте уборки, рассказали в пресс-службе администрации.

Сейчас портал работает в тестовом режиме, после завершения необходимых технических процедур на сайте администрации города создадут специальную вкладку, чтобы каждый желающий мог наблюдать работу коммунальщиков.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют ограничить движение большегрузов в период снегопадов. Это позволит снизить нагрузку на дороги.