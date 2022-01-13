В Смоленске организуют субботники по уборке снега. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и усиления ветра. Все коммунальные службы областного центра работают в режиме повышенной готовности. Для максимальной эффективности муниципальные предприятия взаимодействуют с управляющими компаниями, представителями торгового сектора и региональным УГИБДД.

Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко отметила, что в областном центре необходимо организовать субботники, чтобы в борьбе со снегом были задействованы все ресурсы. Графики субботников составят в администрациях районов.

– Мы акцентируем внимание не только на уборку основных магистралей, но и на заезды во дворы, придомовые территории, прилегающие территории к торговым и промышленным предприятиям. Жители должны видеть город чистым и убранным! – отметила Анна Пархоменко.

К уборке территорий, не относящихся к зоне ответственности ни города, ни управляющих компаний, планируют привлечь сотрудников районных администраций и неравнодушных жителей.

В пресс-службе городской администрации отметили, что депутаты горсовета – руководители предприятий также окажут посильную помощь, выделив дополнительную технику для погрузки и вывоза снега. Депутат Павел Самусенков сообщил, что со своей стороны может предоставить 12 единиц техники: 10 самосвалов и 2 погрузчика. Инициативу поддержат и депутаты Николай Шумейко и Александр Верейкин.

Читай также: смоляне смогут следить за уборкой снега с помощью интерактивной карты. «Монитор мэра» сделают общедоступным.