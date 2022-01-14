Игорь Ляхов вручил награды победителям конкурса СМИ

Фото: smolensk.er.ru

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов поздравил представителей медиа-сферы с профессиональным праздником и отметил высокую важность журналисткой работы, благодаря которой жители региона получают сведения о происходящих событиях, находят ответы на самые актуальные вопросы.

Говоря о востребованности средств массовой информации, парламентарий подчеркнул роль районной прессы: «Несмотря на растущую популярность электронных СМИ, в муниципалитетах большую значимость сохраняет печатная периодика. Ваше творчество всегда было и будет действительно актуально для граждан с активной позицией, людей старшего поколения, а также всех, кто интересуется судьбой родного края».

Фото: smolensk.er.ru

Мероприятие продолжилось награждением победителей ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности законодательного и представительных органов региона. Его итоги были утверждены на заключительной думской сессии ушедшего года, а чествование лауреатов традиционно приурочили к профессиональному празднику журналистов и работников печати. Отметим, что в 2021 году в конкурсе, целью которого является информирование населения о работе облдумы, а также районных и сельских Советов депутатов, приняли участие 32 средства массовой информации. Были присланы более 900 материалов, каждый из которых был рассмотрен и проанализирован конкурсным жюри.

По итогам отбора определились 22 победителя, среди них - журналисты, редакции печатных СМИ, теле- и радиоканалов из Смоленска, а также Гагаринского, Дорогобужского, Ершичского, Кардымовского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Угранского и Холм-Жирковского районов.

Игорь Ляхов вручил награды и поблагодарил лауреатов конкурса за эффективное сотрудничество и компетентный подход к делу.

Фото: smolensk.er.ru

Фото: smolensk.er.ru

Главный редактор информационно-издательского центра «Рабочий путь» Сергей Якимов от лица всех собравшихся выразил признательность спикеру региональной Думы и парламентскому корпусу за внимательное отношение к журналистам: «Спасибо за проведение традиционных встреч в наш профессиональный праздник. В журналистике невозможно работать человеку равнодушному, все проблемы он пропускает через себя, и вам это знакомо. Мы регулярно сотрудничаем с областной Думой, пресс-службой, депутатами и председателем заксобрания, которые всегда находятся на связи и готовы к взаимодействию. Хочу выразить слова благодарности за внимание к прессе даже в сегодняшних непростых условиях пандемии».