В Смоленской области не выявили случаи заражения омикрон-штаммом. Фото: Иван МАКЕЕВ

На данный момент статистика заболеваемости COVID-19 на территории области снова идет вверх, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. За прошедшую неделю диагноз ежедневно подтверждается, в среднем, у 96 смолян. В то же время случаи заражения омикрон-штаммом в регионе не зафиксированы.

На базе 20 медицинских учреждений развернуто 2002 коек, из них 70% - с подачей кислорода. По словам главы региона, из-за угрозы распространения «омикрона» и прогнозируемого ухудшения эпиидобстановки сокращать коечный фонд пока не планируется.

Под медицинским наблюдением в стационаре находится 1047 жителей региона, в том числе, в реанимации – 79 человек, из них на ИВЛ – 44. Среднесуточный расход кислорода составляет около 20 тонн, что почти в полтора раза ниже, чем в периоды пикового подъема заболеваемости. Доля свободного коечного фонда составляет почти 48% (955 койко-мест).

Параллельно с этим идёт заполнение кислородом всех имеющихся резервных емкостей. Завершен монтаж дополнительных кислородных систем в Клинической больнице №1 и областной клинической больнице, которые позволяют обеспечить кислородом 100% развернутых здесь коек. Кроме этого, приобретены еще 4 аппарата ИВЛ для реанимационного отделения Клинической больницы №1. Дополнительно закупленные в конце прошлого года 100 прикроватных концентраторов распределены по учреждениям здравоохранения.

В зоне особого риска по-прежнему остаются пожилые люди. Практически треть летальных исходов приходится на возрастную группу 70-77 лет.

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