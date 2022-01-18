Смоленские чиновники продолжают выходить на субботники по уборке улиц от снега и льда. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

18 января Промышленном районе особое внимание было уделено лестницам и подходам к пешеходным переходам. На эти участки чаще всего жалуются смоляне. Кроме того, осуществляется уборка подхода и подъездной дороги на улице Окопная.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В пресс-службе администрации города добавили, что ранее субботники уже проходили в Заднепровском, Ленинском и Промышленном районах, свою акцию провела и крупнейшая управляющая компания Жилищник.

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