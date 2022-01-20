Глава Смоленска передал флаг города участникам экспедиции в Антарктиду. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Мэр города Андрей Борисов встретился с одним из организаторов экспедиции в Антарктиду Павлом Исаевым, чтобы передать ему флаг города. Участие в рабочей встрече принял также председатель Смоленского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Дмитрий Самохвалов.

В начале февраля полярники отправятся в Антарктиду, чтобы посетить остров – тезку областного центра. Остров Смоленск был открыт экспедицией мореплавателя Фаддея Беллинсгаузена на шлюпе «Восток» вблизи Антарктического полуострова в начале 1821 года. Назван в честь Смоленского сражения 1812 года.

Организаторы Комбат-туров решили проложить маршрут экспедиции через остров Смоленск и поднять на нем флаг города, чтобы напомнить смолянам об историческом событии, которому в 2022 году исполняется 210 лет. Идею с большим воодушевлением поддержало РВИО, флаг которого также поднимут над Антарктидой.

– Мы отправимся от берегов Южной Америки на парусном судне, где будем ходить на вахты, каждый день по три часа стоять у руля, тягать паруса, - поделился подробностями экспедиции арт-директор Комбат-туров Павел Исаев. Он также рассказал, что экспедиция будет проходить через бухту Энтерпрайз, острова Десепшен и Троицы.

Дмитрий Самохвалов поблагодарил городскую и областную администрации за поддержку проекта, отметив важную роль Смоленска в Отечественной войне 1812 года.

Глава города обратился к участникам экспедиции с напутственными словами и передал Павлу Исаеву флаг Смоленска, рассказали в пресс-службе городской администрации. Отметив, что цель проекта прежде всего несет просветительский характер, Андрей Борисов предложил смолянам-путешественникам по возвращении провести для школьников города уроки географии, поделившись впечатлениями о поездке.

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