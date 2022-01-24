В Смоленской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололёда. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 24 января, в Смоленской области, согласно прогнозам смоленского ЦГМС, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами землю укроет туман, утром местами возможна слабая изморозь.

На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными.

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 2-7 м/с.

Температура воздуха по области: -11°C…-6°C.

В Смоленске: -9°C…-7°C.

Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.

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