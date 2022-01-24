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Общество24 января 2022 6:46

Латвия проведёт военную инспекцию в Смоленской области

Она пройдёт с 24 по 29 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Латвия проведёт военную инспекцию в Смоленской области.

Латвия проведёт военную инспекцию в Смоленской области.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

23 января начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что латвийские инспекторы проведут проверку военных объектов в Брянской и Смоленской областях. Это необходимо для оценки масштабов военной деятельности в пределах указанного района.

По словам Рыжкова, ранее Россия дала согласие на проведение инспекции специалистами из Латвии с 24 по 29 января. Он уточнил, что её проведут на территории площадью 13,2 тысячи кв. километров.

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