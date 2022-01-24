Смоленский «Кристалл» планирует продолжить расширять штат сотрудников

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский обсудил с гендиректором акционерного общества «Производственное объединение Кристалл» Дмитрием Амелькиным результаты работы компании в 2021 году, а также планы на 2022 год.

В настоящее время ситуация на заводе характеризуется как позитивная и стабильная. В 2021 году продукция бесперебойно поставлялась на завод со стороны основного собственника завода группы АЛРОСА, что позволило полноценно обеспечить работой весь коллектив. Сейчас численность сотрудников на смоленских предприятиях группы АЛРОСА составляет 1 230 человек. В планах продолжить расширять штат сотрудников.

По словам Дмитрия Амелькина, в 2020 году средний доход сотрудников составлял чуть меньше 31 тысячи рублей, а по итогам 2021 года средний уровень зарплаты поднялся до 44 тысяч рублей.

– Отдельно хотелось бы обратить внимание на дочерние компании. Например, ювелирная группа, которая также находится в Смоленске, по итогам года нарастила выручку до более 790 млн рублей, выпустила более 400 новых моделей украшений, существенно обновив ассортимент и сократив низколиквидный сток более чем в 3 раза, – отметил Дмитрий Амелькин.

В 2022 году перед заводом стоят еще более амбициозные и масштабные задачи. Ключевая – повысить конкурентоспособность продукции. Для этого на «Кристалле» намерены нарастить объемы производства более чем на 20% и продолжить обновление оборудования.

Гендиректор также добавил, что на территории завода соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. В настоящий момент в смоленских отделениях компании вакцинировано почти 88% сотрудников, уровень коллективного иммунитета составляет 93%.

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