Более 10 миллиардов рублей направят на соцподдержку жителей Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский принял участие в расширенном заседании Коллегии Департамента по соцразвитию, которое было посвящено подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год.

В этом году на соцподдержку смолян, учитывая федеральное финансирование, будет направлено свыше 10 млрд рублей, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Это почти на 250 млн больше, чем годом ранее. То есть, все социальные обязательства перед жителями области, как и прежде, будут выполнены своевременно и в полном объеме.

Продолжится работа по дальнейшему переводу мер соцподдержки в беззаявительный формат. В течение 3-х ближайших лет планируется обеспечить предоставление большинства государственных и муниципальных услуг дистанционно на постоянной основе. На данный момент в электронном виде смолянам доступны 15 массовых социально значимых услуг.

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