Модернизированный Центр занятости населения открылся в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Модернизированный за счет федеральных средств многофункциональный центр будет предлагать комплексные услуги по содействию занятости и предоставлению возможностей для дополнительного обучения. Большинство из них – в электронном виде, в том числе, с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Обратившись сюда, соискатель может ознакомиться с вариантами трудоустройства, а также открытия собственного дела в регионе или за его пределами. При необходимости предусмотрена консультация психолога.

Новый стандарт обслуживания предполагает не только обновление Службы, в целом, но и внешние изменения – зонирование помещений, предназначенных для первичного приема граждан, индивидуальной работы с посетителями и потенциальными работодателями, групповых занятий, наличие системы электронной очереди, удобной навигации и др. Создана «доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский на своей странице в соцсетях сообщил, что по аналогичной модели будут модернизированы и другие Центры занятости. Работа начнётся с Рославля, Сафонова и Ярцева.

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