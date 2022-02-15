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Общество15 февраля 2022 6:25

Качество образования в смоленской гимназии №4 оценят по международным критериям

Гимназисты примут участие в масштабном тесте PISA – 2022
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Качество образования в смоленской гимназии №4 оценят по международным критериям. Фото: пресс-служба администрации города.

Качество образования в смоленской гимназии №4 оценят по международным критериям. Фото: пресс-служба администрации города.

В апреле 2022 года 116 обучающихся МБОУ «Гимназия №4» примет участие в исследованиях образовательных достижений в рамках программы PISA (Programme for International Student Assessment).

Целью масштабного международного теста является оценка функциональной грамотности школьников в разных странах мира и умения применять знания на практике.

В начале февраля на платформе Российской электронной школы была проведена диагностика гимназистов по пяти направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление.

По итогам полученных результатов определены цели и задачи деятельности коллектива гимназии по подготовке к тестированию PISA – 2022.

Есть уверенность, что совместные усилия учеников, педагогов и родителей позволят успешно пройти это серьезное испытание, добавили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что модернизированный Центр занятости населения открылся в Смоленске. Он был обновлён в рамках нацпроекта «Демография».