Качество образования в смоленской гимназии №4 оценят по международным критериям. Фото: пресс-служба администрации города.

В апреле 2022 года 116 обучающихся МБОУ «Гимназия №4» примет участие в исследованиях образовательных достижений в рамках программы PISA (Programme for International Student Assessment).

Целью масштабного международного теста является оценка функциональной грамотности школьников в разных странах мира и умения применять знания на практике.

В начале февраля на платформе Российской электронной школы была проведена диагностика гимназистов по пяти направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление.

По итогам полученных результатов определены цели и задачи деятельности коллектива гимназии по подготовке к тестированию PISA – 2022.

Есть уверенность, что совместные усилия учеников, педагогов и родителей позволят успешно пройти это серьезное испытание, добавили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что модернизированный Центр занятости населения открылся в Смоленске. Он был обновлён в рамках нацпроекта «Демография».