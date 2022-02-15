Игорь Ляхов окажет помощь в ремонте кровли Рыбковского сельского ДК. Фото: Олег Смирнов.

11 февраля 2022 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил деревню Рыбки, где провел рабочую встречу с Главой Администрации Сафоновского района Александром Лапиковым, в ходе которой обсуждалась помощь местному Дому культуры, школе, а также инфраструктурным объектам на территории населенного пункта.

По инициативе председателя регионального парламента встреча прошла в Рыбковском сельском Доме культуры, где на протяжении нескольких лет протекает кровля. Игорь Ляхов заметил, что на месте легче оценить масштаб сложившейся ситуации и сообща выработать алгоритм действий, чтобы исправить положение дел.

По словам директора клуба Елены Титовой, проблема приобрела угрожающий характер. Периодически приходится отменять занятия, с потолка отваливаются элементы декоративного украшения, страдает книжный фонд библиотеки.

Игорь Ляхов окажет помощь в ремонте кровли Рыбковского сельского ДК. Фото: Олег Смирнов.

Между тем, клуб активно посещают местные жители. Здесь постоянно работают 25 художественных формирований – секций и кружков, которые объединяют порядка 240 человек, как взрослых, так и детей. Примечательно, что недавно хоровой коллектив «Раздолье» получил звание «Народный хор».

«Мы проводим много тематических вечеров, игровых программ для молодежи. Клуб живет, но очень беспокоит состояние крыши, которая сильно протекает. Как можем, мы боремся с этим, но своими силами с этой проблемой уже не справиться», - рассказала Елена Титова.

Участники встречи обсудили возможности для ремонта Дома культуры. Ранее объект вошел в число участников проекта «Единой России» «Культура малой Родины», и даже была составлена смета на ремонт плоской кровли в ценах 2020 года, но изменившаяся экономическая ситуация поставила под угрозу реализацию планов.

«Дом культуры построен в начале восьмидесятых, и здание на сегодняшний день требует серьезного ремонта. Тех средств, которые были выделены (1 млн 300 тысяч рублей), не хватит, потому что расчеты производились в прежних ценах. За истекший год существенно изменилась стоимость строительных материалов. К тому же, сомнительными являются планы ремонта по старой технологии «латания дыр», - отметил Игорь Ляхов. - Сегодня есть современные подходы – это мембранная крыша, которая дает гарантию как минимум на пятьдесят лет. У нас уже есть опыт в городе Смоленске с ремонтом кровли детского сада. Думаю, что мы пойдем по этому пути».

Игорь Ляхов окажет помощь в ремонте кровли Рыбковского сельского ДК. Фото: Олег Смирнов.

На выездной планерке с Главой муниципального образования и его профильными заместителями председатель областной Думы предложил объединить усилия, чтобы привлечь дополнительное финансирование и добросовестных подрядчиков для выполнения работ.

«Нам нужно консолидировать усилия: Администрации района, депутатов районного и областного уровня, чтобы мы в итоге сделали достойную крышу, - подчеркнул Игорь Васильевич. - Надеюсь, что Рыбковский Дом культуры и в дальнейшем будет участником партийной программы «Культура малой Родины», потому что он востребован жителями, здесь постоянно занимаются дети и взрослые, приходят люди пожилого возраста. Под одной крышей находится и библиотека. Это настоящий центр культуры в поселении, и пришло время привести его в порядок. Думаю, что мы это сделаем совместно. Это нужно людям».

Также на встрече обсуждались текущие вопросы с материальным обеспечением местной средней школы, ремонтом отдельных участков дорожного полотна и другие вопросы повышения уровня жизни в населенном пункте.