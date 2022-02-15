Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 февраля: 174 человека госпитализировали за сутки

За сутки госпитализировали 174 человека.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Смоленской области продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. За сутки в регионе выявили 828 случаев заболевания. Всего 103 965 жителей региона заразились с начала пандемии.
Омикрон-штамм стал доминирующим на Смоленщине: доля заражений им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев, сообщили в региональном Оперштабе.
Погибли от осложнений 2 690 человек, из них 9 – за последние сутки. Число выздоровевших составляет 88 002.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
За сутки госпитализировали 174 человека. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 16 400 человек, из них 14 912 – на амбулаторном лечении, 1 488 – в стационаре.
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