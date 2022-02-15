Московская железная дорога призывает учащихся соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте в связи с возобновлением очного обучения в Смоленской области. Фото: пресс-служба РЖД.

В связи с возобновлением очного обучения в школах Смоленской области специалисты Московской железной дороги усилят работу по профилактике детского травматизма на железнодорожном транспорте. Железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. В школах Смоленска и области возобновятся профилактические беседы и лекции, на которых учащимся напомнят правила безопасного поведения на железной дороге.

С начала 2022 года на объектах железнодорожного транспорта в Смоленском регионе МЖД случаев детского травматизма не было, за прошлый год было допущено два случая травмирования несовершеннолетних.

К основным нарушениям, формирующим печальную статистику, относятся хождение по путям в неположенном месте, попытка залезть или спрыгнуть с платформы. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей не оставаться безучастными к нарушению детьми правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и просит регулярно проводить с подростками разъяснительные беседы о том, как необходимо вести себя на объектах стальной магистрали. Помните, от вашего неравнодушия зависит жизнь и здоровье детей.

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