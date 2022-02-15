В Смоленске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 14 февраля, на улице Дзержинского произошла авария, в которой пострадал 38-летний мужчина.

Неустановленный водитель сбил пешехода, пересекающего проезжую часть в районе дома №26, и скрылся с места ДТП.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

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