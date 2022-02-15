Алексей Островский поручил регулярно отлавливать и стерилизовать бездомных животных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В администрации региона прошло совещание, посвященное бездомным животным. В последнее время в соцсетях смоляне все чаще сообщают о случаях нападения собак на прохожих.

По словам Алексея Островского, эта проблема характерна для многих российских регионов, её можно решить принятием федерального закона об обязательной идентификации домашних животных, который регулировал бы связь между владельцем и его питомцем, а также наказание за его нарушение.

Исходя из имеющихся бюджетных возможностей, глава региона дал указание государственной ветеринарной службе на регулярной основе проводить отлов и стерилизацию бездомных животных. В среднем, стоимость одной такой услуги составляет около 20 тысяч рублей.

–Также поставил задачу более активно взаимодействовать с зоозащитными организациями по вопросу размещения отловленных собак в частных приютах либо в специально организованных местах при подведомственных учреждениях, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Не менее важно организовать работу по бесплатной стерилизации домашних животных по желанию владельцев, чтобы избежать появления новых бездомных собак.

Читай также: более 10 миллиардов рублей направят на соцподдержку жителей Смоленской области. Это почти на 250 млн больше, чем в 2021 году.