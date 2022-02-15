Более 155 миллионов рублей направят на ремонт дороги в Холм-Жирковском районе. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В марте прошлого года жители Тупиковского сельского поселения направили в адрес главы Холм-Жирковского района коллективное обращение от 250 человек с просьбой отремонтировать дорогу от поселка Холм-Жирковский до станции Владимирский Тупик. В рамках рабочей поездки губернатор Алексей Островский встретился с местными жителями и сообщил, что по его поручению на ремонт дороги будет направлено более 155 миллионов рублей.

В 2022 году будет отремонтирован самый проблемный асфальтированный участок дороги, рассказали в пресс-службе администрации региона. В дополнение к этому для гравийного участка, который проходит по территории населенного пункта, будет сделан проект, рассчитана стоимость, которая будет заложена в бюджет на следующий год так, чтобы эту часть дороги заасфальтировать в 2023 году.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил регулярно отлавливать и стерилизовать бездомных животных. В регионе участились случаи агрессивного поведения безнадзорных собак.